Парк электробусов «Салтыковка» откроется в Москве до конца года

По его словам, площадь парка электробусов составляет порядка 2,9 га. Его планируют открыть до конца года.

Со своей стороны, глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов указал на высокие темпы строительства в столице инфраструктуры для электротранспорта.

«Электробусов и вообще электротранспорта в столице все больше», - отметил Загрутдинов.

