Парк электробусов «Салтыковка» откроется в Москве до конца года
Строительство электробусного парка «Салтыковка» завершилось в московском районе Новокосино, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Построены двухэтажное административно-производственное здание, КПП, мойка, склад металлических запчастей», - сказал Бочкарёв.
По его словам, площадь парка электробусов составляет порядка 2,9 га. Его планируют открыть до конца года.
Со своей стороны, глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов указал на высокие темпы строительства в столице инфраструктуры для электротранспорта.
«Электробусов и вообще электротранспорта в столице все больше», - отметил Загрутдинов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве и Петербурге пройдет фестиваль китайской культуры
- Минобороны назвало сообщение о «перегруппировке» военных провокацией
- Помощник Митты: Режиссер находится в больнице на обследовании
- В Израиле заявили о нежелании управлять Газой после конфликта
- Посуточную аренду разрешат только при согласии соседей
- Пользователям WhatsApp стала доступна функция защиты чатов паролем
- «Ее мало что спасет»: Эксперт Бениш рассказал о новогодних гастролях Пугачевой
- Захарова в шуточной форме описала возможный разговор Зеленского с Трампом
- Власти опровергли информацию о попытке захода ДРГ в Белгородскую область
- Из Газы в понедельник эвакуируют 103 россиянина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru