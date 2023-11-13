Парк электробусов «Салтыковка» откроется в Москве до конца года

Строительство электробусного парка «Салтыковка» завершилось в московском районе Новокосино, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Построены двухэтажное административно-производственное здание, КПП, мойка, склад металлических запчастей», - сказал Бочкарёв.

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По его словам, площадь парка электробусов составляет порядка 2,9 га. Его планируют открыть до конца года.

Со своей стороны, глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов указал на высокие темпы строительства в столице инфраструктуры для электротранспорта.

«Электробусов и вообще электротранспорта в столице все больше», - отметил Загрутдинов.

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