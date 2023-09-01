Собянин: Московские электробусы перевезли за пять лет более 350 млн пассажиров
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что до конца 2024 года столица получит 1,2 тыс. новых электробусов.
По его словам, столица занимает первое место в Европе по количеству экологичных автобусов. Так, на сегодняшний день по Москве курсирует более 1200 электробусов. За пять лет существования эко-автобусов в столице москвичи и гости города успели совершить более 350 миллионов поездок, свыше 80 миллионов из них - в этом году.
Градоначальник подчеркнул, что замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы СО2 в окружающую среду на 60 тонн в год. Кроме того, электробус тише обычного автобуса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru