Память погибших в теракте на вокзале 10 лет назад почтили в Волгограде

В Волгограде сегодня почтили память жертв террористического акта, который был совершён 29 декабря 2013 года. Губернатор области Андрей Бочаров принял участие в траурной церемонии возложения цветов к мемориальной доске на месте трагедии на железнодорожном вокзале.

Осенью и зимой 10 лет назад региональный центр стал объектом целой серии атак террористов. 21 октября самоподрыв в автобусе осуществила смертница. Там погибли семь человек, свыше 40 пострадали.

29 декабря взрыв произошёл на волгоградском ж/д вокзале, на следующий день диверсия произошла в троллейбусе. Эти две вылазки террористов привели к гибели 34 человек, ранены были более 70. На вокзале погибли 18 человек.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группа «Ансар аль-Сунна». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 5 февраля 2014 года в Дагестане были ликвидированы четверо боевиков, причастных к теракту. В декабре 2014 года двоим захваченным террористам суд назначил 19 лет лишения свободы, двоим пособникам— 3 года 10 месяцев. 3 декабря 2016 года в пригороде Махачкалы был ликвидирован организатор терактов.

