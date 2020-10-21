От гриппа вакцинировались почти 2 млн жителей Московской области.

Это 45% от плановых показателей, рассказала глава областного Минздрава Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что это бесплатно.

Как передает «Радио1», прививку можно сделать в любой городской поликлинике области или мобильном комплексе. Нужен лишь паспорт или полис ОМС.



