От гриппа вакцинировались почти 2 млн жителей Московской области

От гриппа вакцинировались почти 2 млн жителей Московской области.

Это 45% от плановых показателей, рассказала глава областного Минздрава Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что это бесплатно.

Как передает «Радио1», прививку можно сделать в любой городской поликлинике области или мобильном комплексе. Нужен лишь паспорт или полис ОМС.


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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ГриппВакцинацияПодмосковье
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