От гриппа вакцинировались почти 2 млн жителей Московской области
21 октября 202019:30
От гриппа вакцинировались почти 2 млн жителей Московской области.
Это 45% от плановых показателей, рассказала глава областного Минздрава Светлана Стригункова.
Она подчеркнула, что это бесплатно.
Как передает «Радио1», прививку можно сделать в любой городской поликлинике области или мобильном комплексе. Нужен лишь паспорт или полис ОМС.
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21 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru