Оскорбивший волонтера кандидат в депутаты гордумы Асбеста снялся с выборов
Кандидат в депутаты городской думы Асбеста (Свердловская область) Егор Александрин отказался от участия в выборах после того, как оскорбил местных волонтеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Погоны и галстуки».
Ранее стало известно, что 21-летний Александрин — сын спикера гордумы, топ-менеджера градообразующего предприятия «Ураласбест» Дмитрия Александрина — назвал волонтеров из местного автоклуба «грязью», машины активистов — «ведрами» и заявил, что общение с «простыми людьми» оказалось ниже его достоинства, напоминает Газета.ру. Александрин-старший позже заступился за сына: по его словам, кандидата в депутаты спровоцировали «агрессивные конкуренты», пишет Ura.ru.
На внеочередном заседании политсовета отделения «Единой России» Дмитрий Александрин сообщил, что кандидатура его сына будет снята с выборов. Кроме того, сам Александрин-старший покинул пост заместителя секретаря отделения партии в Асбесте. Егор Александрин обратился к гражданам, отметив, что сожалеет о том, что эмоции «взяли верх».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+39 671 / сут.
Умерли
384 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 236 / сут.
- Оскорбивший волонтера кандидат в депутаты гордумы Асбеста снялся с выборов
- Вучич: Сербия с 1 ноября останется без российской нефти
- Байден и европейские лидеры призвали отказаться от боевых действий у Запорожской АЭС
- СМИ: Bosch ищет покупателей на российские активы
- В Германии призвали остановить выдачу виз россиянам
- СМИ предположили, когда Аляска вернется в состав России
- Зеленский пригрозил России «последней чертой»
- Шольц сообщил, как долго планирует оставаться канцлером Германии
- ООН: проблемы с доступом к продовольствию будут сохраняться как минимум до 2023 года
- Рябков: Вашингтон проводит в отношении России агрессивную политику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru