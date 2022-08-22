Оскорбивший волонтера кандидат в депутаты гордумы Асбеста снялся с выборов

Ранее стало известно, что 21-летний Александрин — сын спикера гордумы, топ-менеджера градообразующего предприятия «Ураласбест» Дмитрия Александрина — назвал волонтеров из местного автоклуба «грязью», машины активистов — «ведрами» и заявил, что общение с «простыми людьми» оказалось ниже его достоинства, напоминает Газета.ру. Александрин-старший позже заступился за сына: по его словам, кандидата в депутаты спровоцировали «агрессивные конкуренты», пишет Ura.ru.

На внеочередном заседании политсовета отделения «Единой России» Дмитрий Александрин сообщил, что кандидатура его сына будет снята с выборов. Кроме того, сам Александрин-старший покинул пост заместителя секретаря отделения партии в Асбесте. Егор Александрин обратился к гражданам, отметив, что сожалеет о том, что эмоции «взяли верх».

