Осенние каникулы в школах Ленобласти продлили из-за коронавируса

Каникулы для обучающихся в школах Ленинградской области будут продлены две недели. Об этом сообщает глава комитета общего и профессионального образования области Николай Емельянов в своих страницах в социальных сетях.

«Двухнедельный отдых необходим для того, чтобы разорвать цепочку заболеваний в школах. Сегодня по коронавирусу и ОРВИ в Ленинградской области закрыто 57 классов», - заявил глава комитета.

Каникулы продлятся у детей с 25 октября по 7 ноября включительно. При этом осенние каникулы в остальной части России пройдут с 25 октября по 3 ноября.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал «Радиоточке НСН», что для снижения смертности стране необходимы «частичные ограничения в виде кратковременных двухнедельных каникул и перевода на дистанционную работу».

