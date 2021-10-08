Осенние каникулы в школах Ленобласти продлили из-за коронавируса
Каникулы для обучающихся в школах Ленинградской области будут продлены две недели. Об этом сообщает глава комитета общего и профессионального образования области Николай Емельянов в своих страницах в социальных сетях.
«Двухнедельный отдых необходим для того, чтобы разорвать цепочку заболеваний в школах. Сегодня по коронавирусу и ОРВИ в Ленинградской области закрыто 57 классов», - заявил глава комитета.
Каникулы продлятся у детей с 25 октября по 7 ноября включительно. При этом осенние каникулы в остальной части России пройдут с 25 октября по 3 ноября.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал «Радиоточке НСН», что для снижения смертности стране необходимы «частичные ограничения в виде кратковременных двухнедельных каникул и перевода на дистанционную работу».
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