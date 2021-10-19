Организации должны будут вакцинировать не менее 80% сотрудников по предписанию РПН

Вакцинацию от COVID-19 до 1 января 2022 года должны будут пройти не менее 80% сотрудников московской сферы услуг. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Текст указа опубликован на официальном сайте Собянина. В документе отмечается, что меры по вакцинации проводятся в соответствии с предписанием главного санитарного врача Москвы. Первый компонент вакцины работники должны получить до 1 декабря 2021 года.

Мэр также напомнил, что один компонент вакцины уже получили 5 миллионов москвичей, большую часть составляют люди среднего возраста. При этом Собянин подчеркнул, что столичная система здравоохранения в состоянии создавать коронавирусные госпитали, не сокращая экстренную и плановую медпомощь жителям города. Именно это позволило пройти половину осени без введения новых ограничительных мер.

Однако мэр подчеркнул, что эпидобстановка в регионе осложняется большим числом ОРВИ и других респираторных заболеваний. По его словам, в 2020 году такой проблемы не наблюдалось.

