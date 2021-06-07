Определён лучший город Подмосковья для отдыха на праздники
Подмосковный Серпухов может стать отличным выбором для непродолжительного путешествия на праздники, ближайшие из которых ожидаются с 12 по 14 июня в связи с тем, что День России приходится на субботу. О преимуществах этого города для мини-тура рассказала сопредседатель Туристической гильдии при Серпуховской ТПП, учредитель и генеральный директор турфирмы Анна Шибаева.
Исторические города Московской области, в том числе Серпухов включены в Большое Золотое кольцо, идея которого реанимирована на днях на Петербургском международном экономическом форуме. По оценке Шибаевой, в Серпухове наличествуют практически все составляющие развлечений для туристов, а также разные варианты времяпровождения.
«У нас прекрасные отели – «Царьград», «Парк Воздвиженское», парк «Дракино», «Четыре сезона». Помимо загородных отелей, есть хорошая отельная база в самом городе», – рассказала эксперт «Радио 1». По словам предпринимательницы, Серпухов нередко именуют экономической столицей Подмосковья. В этом городском округе работают свыше 150 ресторанов и кафе, фермерских хозяйств.
Активно развивается паломнический туризм. Большое внимание привлекают Высоцкий и Владычный монастыри ХIV века с большим количеством святынь. Серпухов предлагает и экологические туры. Посетить стоит знаменитый Приокско-Террасный заповедник, объект ЮНЕСКО, ферму чёрных страусов.
Кроме того, Серпухов по праву завоевал звание центра культурно-познавательного туризма Подмосковья, отмечает эксперт. Один из важных объектов - историко-художественный музей с богатой коллекцией. Город известен также своими фестивалями, которые проводятся почти каждую неделю по выходным.
Ещё одна из достопримечательностей Серпухова – недавно открытый кинотеатр под открытым небом с большим экраном. Во дворе музея будут показывать кинофильмы о великих художниках.
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