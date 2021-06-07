Определён лучший город Подмосковья для отдыха на праздники

Подмосковный Серпухов может стать отличным выбором для непродолжительного путешествия на праздники, ближайшие из которых ожидаются с 12 по 14 июня в связи с тем, что День России приходится на субботу. О преимуществах этого города для мини-тура рассказала сопредседатель Туристической гильдии при Серпуховской ТПП, учредитель и генеральный директор турфирмы Анна Шибаева.

Исторические города Московской области, в том числе Серпухов включены в Большое Золотое кольцо, идея которого реанимирована на днях на Петербургском международном экономическом форуме. По оценке Шибаевой, в Серпухове наличествуют практически все составляющие развлечений для туристов, а также разные варианты времяпровождения.

«У нас прекрасные отели – «Царьград», «Парк Воздвиженское», парк «Дракино», «Четыре сезона». Помимо загородных отелей, есть хорошая отельная база в самом городе», – рассказала эксперт «Радио 1». По словам предпринимательницы, Серпухов нередко именуют экономической столицей Подмосковья. В этом городском округе работают свыше 150 ресторанов и кафе, фермерских хозяйств.