Определены лучшие места для зимнего отдыха в Подмосковье

Зимний отдых в Московской области отличается разнообразием предложений развлечений и ценой. Такую оценку дала экскурсовод Екатерина Грек. Она уверена, что найти варианты проведения каникул можно на любой кошелёк.

Семьям с детьми эксперт рекомендует для зимнего отдыха Звенигород с окрестностями, которые называют подмосковной Швейцарией.

«Там есть, что посмотреть: Саввино-Сторожевский монастырь, и церковь XIV века на Городке – с сохранившимися фресками Андрея Рублёва. Там есть огромное количество пансионатов – и подешевле, и подороже. Горы для катания на санках. Правда, для горнолыжников там места не очень неподходящие, но с детьми - прекрасно», – рассказала Грек в эфире «Радио 1».

Для любителей горных лыж есть другие места. Особо экскурсовод выделяет Дмитровское направление Московской области: