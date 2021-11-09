Определены лучшие места для зимнего отдыха в Подмосковье
Зимний отдых в Московской области отличается разнообразием предложений развлечений и ценой. Такую оценку дала экскурсовод Екатерина Грек. Она уверена, что найти варианты проведения каникул можно на любой кошелёк.
Семьям с детьми эксперт рекомендует для зимнего отдыха Звенигород с окрестностями, которые называют подмосковной Швейцарией.
«Там есть, что посмотреть: Саввино-Сторожевский монастырь, и церковь XIV века на Городке – с сохранившимися фресками Андрея Рублёва. Там есть огромное количество пансионатов – и подешевле, и подороже. Горы для катания на санках. Правда, для горнолыжников там места не очень неподходящие, но с детьми - прекрасно», – рассказала Грек в эфире «Радио 1».
Для любителей горных лыж есть другие места. Особо экскурсовод выделяет Дмитровское направление Московской области:
«Это станции Яхрома, Турист, Морозки. И здесь база отдыха и горнолыжный курорт Леонида Тягачёва «Волен» – там можно кататься более серьёзно. Это настоящий горнолыжный курорт, и даже если не будет снега, его настреляют пушками. Клинско-Дмитровская гряда обеспечивает настоящие горнолыжные трассы, не надо ездить ни в Швейцарию, ни в Австрию».
Тем же, кто предпочитает более спокойное, созерцательное времяпровождения, подойдёт юго-восточное направление в сторону Коломны.
«Там очень красивая природа, много достопримечательностей, работают пансионаты. Сама Коломна – город исключительной красоты со старинным кремлём, храмом, где венчался сам Дмитрий Донской со своей княгиней Евдокией. Там очень много достопримечательностей, всевозможных музеев», – рассказала Екатерина Грек.
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