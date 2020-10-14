Оперштаб волонтеров заработал в Подмосковье

Начала работу также горячая линия по телефону 8 (800) 201-91-21. Она принимает звонки с 8 утра до полуночи. Кроме того, заявку можно оставить в чате волонтеров в Telegram, он собирает обращения круглосуточно.

На сайте также есть кнопка «Хочу помочь», нажав на которую любой желающий может подать заявку на вступление в сообщество волонтеров.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил разработать дополнительные льготы для волонтеров, которых в Подмосковье насчитается около двух миллионов человек. Перед этим власти региона наградили более 350 волонтеров, которые оказывали помощь нуждающимся в период пандемии коронавируса.

