Оперштаб волонтеров заработал в Подмосковье
В Подмосковье заработал оперативный штаб волонтеров «Мы рядом».
На официальном сайте штаб.волонтермо.рф жители региона могут запросить помощь по дому, доставку продуктов, лекарств, попросить психологическую поддержку. Для этого достаточно кликнуть на кнопку «Мне нужна помощь», сообщили «Радио 1» в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Начала работу также горячая линия по телефону 8 (800) 201-91-21. Она принимает звонки с 8 утра до полуночи. Кроме того, заявку можно оставить в чате волонтеров в Telegram, он собирает обращения круглосуточно.
На сайте также есть кнопка «Хочу помочь», нажав на которую любой желающий может подать заявку на вступление в сообщество волонтеров.
Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил разработать дополнительные льготы для волонтеров, которых в Подмосковье насчитается около двух миллионов человек. Перед этим власти региона наградили более 350 волонтеров, которые оказывали помощь нуждающимся в период пандемии коронавируса.
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