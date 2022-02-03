ООН назвала Москву одним из самых процветающих мегаполисов мира
Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни». Об этом свидетельствуют предварительные данные рейтинга организации «Индекс процветания городов», они опубликованы в рамках программы ООН-Хабитат. Полная версия появится 31 марта.
Москва по показателю развития инфраструктуры занимает лидирующую строчку, набрав 83.2 балла. У Лондона — 75.9 балла, у Парижа — 76.3.
В категории качества жизни российская столица также опережает эти города: у Москвы 68.3 балла, у британской столицы - 61.59, у французской - 57.16.
В глобальном рейтинге Москва занимает третью строчку из 29. Лидер списка — Сингапур, за ним следует канадский Торонто.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- В Еврокомиссии объяснили, как россиянам получить европейский ковид-сертификат
- В России хотят штрафовать за покупку алкоголя детям
- В частной клинике в центре Москвы умер мужчина
- Даниил Медведев отказался от участия в турнире ATP 500 в Роттердаме
- Путин отправится на Олимпийские игры с президентом Аргентины
- Песков пояснил, как Путин будет следить за выступлениями россиян на Олимпиаде
- ООН назвала Москву одним из самых процветающих мегаполисов мира
- В результате ЧП в Баренцевом море пропал моряк
- Правительство утвердило субсидии на внутрироссийские чартеры в 2022 году
- В Омске замминистра подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru