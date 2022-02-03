ООН назвала Москву одним из самых процветающих мегаполисов мира

Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни». Об этом свидетельствуют предварительные данные рейтинга организации «Индекс процветания городов», они опубликованы в рамках программы ООН-Хабитат. Полная версия появится 31 марта.

Москва по показателю развития инфраструктуры занимает лидирующую строчку, набрав 83.2 балла. У Лондона — 75.9 балла, у Парижа — 76.3.

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В категории качества жизни российская столица также опережает эти города: у Москвы 68.3 балла, у британской столицы - 61.59, у французской - 57.16.

В глобальном рейтинге Москва занимает третью строчку из 29. Лидер списка — Сингапур, за ним следует канадский Торонто.

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ФОТО: РИА Новости
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