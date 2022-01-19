Вице-мэр Ефимов: Реорганизация промзоны «Медведково» даст городу 10 тысяч рабочих мест

Опубликованы проекты решений о комплексном развитии двух участков бывшей промышленной зоны «Медведково» на северо-востоке Москвы, инвестиции в реализацию проектов превысят 40 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, превышает 20 га. Участки находятся неподалеку от Медведковского лесопарка и МКАД, а с северо-восточной стороны они ограничены Полярным проездом», - сказал Ефимов.

По словам заммэра, сейчас на территориях находятся склады, офисы и автосервисы. Ефимов отметил, что после реорганизации на участках появятся спортивные и досуговые объекты, более 10 тысяч новых рабочих мест и удобная инфраструктура. Заммэра подчеркнул, что поступления в бюджет составят 5,5 млрд рублей в год.

В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что в бывшей промзоне в районе Северное Медведково инвесторы возведут почти 400 тысяч «квадратов» недвижимости.

По его словам, оба участка займут постройки общественного и делового назначения. Прохоров подчеркнул, что на втором участке возведут спортивный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров. Также на территории промзоны появятся гостиница и храм.

