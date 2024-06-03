Омбудсмен: С 2014 года в ЛНР погибли 5,5 тысячи мирных жителей
Около 5,5 тысячи мирных жителей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в регионе Анна Сорока в беседе с РИА Новости.
«Эксгумировали за это время 1178 человек, из них опознали чуть более 55 процентов», — рассказала собеседница агентства.
Как отметила Сорока, в ЛНР проводятся систематические поиски пропавших без вести граждан. Поисковые работы начали на добровольной основе десять лет назад, выстроив систему оповещения среди местных жителей. По словам Сороки, население просили фиксировать адреса захоронений и надписи на крестах и табличках. Это позволило ускорить расследование, так, в 2022 году специалисты смогли опознать 80% найденных тел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru