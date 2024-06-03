Омбудсмен: С 2014 года в ЛНР погибли 5,5 тысячи мирных жителей

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

В Госдуму внесут проект закона о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более детьми

В ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти до конца сентября 2024 года

Петербургский «Зенит» оформил «золотой дубль»

18 человек пострадали от удара молнии в чешском городе Либерец

В Солнечной системе сегодня будет парад планет