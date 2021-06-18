Около полумиллиона россиян живут в аварийных домах
Около 500 тысяч жителей России проживают в домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, передает ТАСС.
Степашин заявил о данной проблеме на совещании по вопросам ускоренной ликвидации аварийного жилищного фонда в Ульяновске. По его словам, около полумиллиона человек по всей стране включены в программу переселения. По данным главы наблюдательного совета, условия в этих домах являются опасными для жизни. Он отметил, что проблема нуждается в срочном решении.
По мнению Степашина, показатели по аварийному жилью в регионах сознательно занижены. Исключение составляют Москва и Санкт-Петербург. По его словам, в регионах нет средств на замену аварийного жилья.
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