Около полумиллиона россиян живут в аварийных домах

Около 500 тысяч жителей России проживают в домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, передает ТАСС.

Степашин заявил о данной проблеме на совещании по вопросам ускоренной ликвидации аварийного жилищного фонда в Ульяновске. По его словам, около полумиллиона человек по всей стране включены в программу переселения. По данным главы наблюдательного совета, условия в этих домах являются опасными для жизни. Он отметил, что проблема нуждается в срочном решении.

По мнению Степашина, показатели по аварийному жилью в регионах сознательно занижены. Исключение составляют Москва и Санкт-Петербург. По его словам, в регионах нет средств на замену аварийного жилья.

