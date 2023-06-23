Около четырех тысяч светильников установят в отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Аминьевское»

Почти четыре тысячи светильников будет смонтировано в отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Аминьевское» московского метрополитена, которое будет обслуживать Большую кольцевую линию. Об этом рассказал глава стройкомплекса российской столицы Андрей Бочкарёв.

Как отметил заместитель мэра, данный корпус площадью 36,8 тыс. кв. м - один из самых крупных объектов на территории электродепо. Он рассчитан на 29 канав, из них 24 предназначены для отстоя составов, четыре – для ремонта, ещё одна – для мойки вагонов.

Уже завершено устройство кровли всего отстойно-ремонтного корпуса. Начался монтаж освещения в здании. Также ведется устройство световой сигнализации, которая оповещает о подаче напряжения на подвижной состав.