Около четырех тысяч светильников установят в отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Аминьевское»
Почти четыре тысячи светильников будет смонтировано в отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Аминьевское» московского метрополитена, которое будет обслуживать Большую кольцевую линию. Об этом рассказал глава стройкомплекса российской столицы Андрей Бочкарёв.
Как отметил заместитель мэра, данный корпус площадью 36,8 тыс. кв. м - один из самых крупных объектов на территории электродепо. Он рассчитан на 29 канав, из них 24 предназначены для отстоя составов, четыре – для ремонта, ещё одна – для мойки вагонов.
Уже завершено устройство кровли всего отстойно-ремонтного корпуса. Начался монтаж освещения в здании. Также ведется устройство световой сигнализации, которая оповещает о подаче напряжения на подвижной состав.
Об этапах строительства рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. По его словам, первый включает в себя обустройство 14 канав, и находится в высокой степени готовности. В дальнейшем будут сданы в эксплуатацию остальные 15 канав. Там сейчас завершаются бетонные работы, рабочие приступили к укладке путей и монтажу инженерных коммуникаций.
Электродепо «Аминьевское» на западе мегаполиса возводится на территории бывшей промышленной зоны общей площадью 15,7 гектара. Объект расположен в районе пересечения улицы Генерала Дорохова с Верейской улицей. Депо обеспечит создание 1350 новых рабочих мест. Поезда БКЛ будут обслуживать ещё два депо - «Замоскворецкое» и «Нижегородское».
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