В электродепо «Владыкино» завершаются работы по модернизации отстойно-ремонтного корпуса
Модернизация действующего отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Владыкино» находится в высокой степени готовности. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Работы проводятся в рамках этапа реконструкции объекта.
«Расширение здания позволило обустроить еще девять канав для ремонта подвижного состава и увеличить общую площадь корпуса более чем на восемь тысяч квадратных метров», – рассказал Бочкарев.
В обновленном ОРК разместили 48 канав и трехуровневую площадку для ремонта вагонов.
Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генерального проектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов, в новых пролетах корпуса установили системы вакуумной очистки и воздухоснабжения. Также здесь уложили 118 тысяч метров силового и слаботочного кабеля, около 20 тысяч метров трубопроводов, 1,2 тысячи метров воздуховодов. Реконструкция депо проходит без остановки работы действующей части объекта.
«Проводится модернизация действующих мощностей и усиления строительных конструкций существующих зданий, а также – интеграция всех систем жизнеобеспечения новых объектов с существующими сетями депо», – подчеркнул Кравцов.
В рамках работ запланировано создание 11 новых объектов, в том числе объединенного здания эксплуатационного персонала, склада эскалаторного оборудования, блочной трансформаторной подстанции. Специалисты реконструируют еще восемь объектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru