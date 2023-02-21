Около 90 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за ветра
Почти 90 тысяч жителей Дагестана остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.
«Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 тысяч человек», — отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы «Россети Северный Кавказ», неполадки произошли из-за порывистого ветра скоростью до 25 м/с.
«В зоне риска частично Касумкентский, Ахтынский, Сергокалинский, Кизлярский, Бабаюртовский, Каякентский, Дербентский районы ... а также город Махачкала и пригороды», — приводит сообщение ТАСС.
Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал резкие перепады температур на юге России и Северном Кавказе, сообщает телеканал 360. Как отметил эксперт в беседе с ТАСС, изменения обусловлены сменой воздушных масс.
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