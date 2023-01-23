Весь Пакистан остался без электроэнергии
Вся территория Пакистана осталась без электроэнергии. Отключение произошло в понедельник, 23 января, после скачка напряжения в национальной сети, сообщило министерство энергетики в Twitter.
Электроснабжение удалось восстановить на ряде сетевых станций Исламабадской электроснабжающей компании и Пешаварской электроснабжающей компании. Сейчас власти работают над восстановлением электросетевых станций.
Министр энергетики страны Хуррум Дастагир пояснил в эфире телеканала Geo, что зимой энергоблоки временно отключаются по ночам в целях экономии затрат на топливо. Авария произошла сегодня утром, когда системы были включены. Глава ведомства назвал произошедшее «серьезным кризисом».
Турция и Иран резко сократили закупки российского зерна в этом сезоне, вместо них Россия нашла каналы сбыта в лице Саудовской Аравии, Пакистана и Алжира, рассказал ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
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