Весь Пакистан остался без электроэнергии

Вся территория Пакистана осталась без электроэнергии. Отключение произошло в понедельник, 23 января, после скачка напряжения в национальной сети, сообщило министерство энергетики в Twitter.

Электроснабжение удалось восстановить на ряде сетевых станций Исламабадской электроснабжающей компании и Пешаварской электроснабжающей компании. Сейчас власти работают над восстановлением электросетевых станций.