Около 5 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от COVID-19
Около 5 тысяч жителей Московской области уже получили прививку от COVID-19 в рамках масштабной вакцинации. Об этом на совещании с главами муниципалитетов сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
По словам главы региона, на этой неделе подмосковные пункты вакцинации получат дополнительный объём вакцин.
Воробьёв отметил, что в преддверии праздников каждый житель Подмосковья должен позаботиться о безопасности своей и своих близких и пройти вакцинацию, передаёт корреспондент «Радио 1».
Первыми прививки от коронавирусной инфекции получили работники сфер здравоохранения, образования, транспорта. Кроме того, вакцинацию прошли сотрудники предприятий жилищно-коммунального хозяйства и многофункциональных центров.
Жители Московской области с 15 декабря смогут самостоятельно записаться на вакцинацию от COVID-19. По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна всем жителям региона в возрасте от 18 до 60 лет.
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