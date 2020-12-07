Около 5 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от COVID-19

Около 5 тысяч жителей Московской области уже получили прививку от COVID-19 в рамках масштабной вакцинации. Об этом на совещании с главами муниципалитетов сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По словам главы региона, на этой неделе подмосковные пункты вакцинации получат дополнительный объём вакцин.

Воробьёв отметил, что в преддверии праздников каждый житель Подмосковья должен позаботиться о безопасности своей и своих близких и пройти вакцинацию, передаёт корреспондент «Радио 1».

Первыми прививки от коронавирусной инфекции получили работники сфер здравоохранения, образования, транспорта. Кроме того, вакцинацию прошли сотрудники предприятий жилищно-коммунального хозяйства и многофункциональных центров.

Жители Московской области с 15 декабря смогут самостоятельно записаться на вакцинацию от COVID-19. По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна всем жителям региона в возрасте от 18 до 60 лет.

