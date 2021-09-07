Около 180 мероприятий проведут в Москве в честь 200-летия Достоевского — Сергунина

Учреждения культуры Москвы подготовили специальную программу к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского – оно будет отмечаться 11 ноября. Как заявила заммэра столицы Наталья Сергунина, до конца года в городе пройдёт почти 180 мероприятий. Все желающие смогут послушать лекции ведущих исследователей творчества писателя, посетить его любимые места в Москве, а также поучаствовать в викторинах.

В частности, 14 сентября откроется виртуальная выставка «Илья Глазунов и Федор Достоевский. К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского». Экспозицию можно будет увидеть на официальном сайте галереи Ильи Глазунова и портале «Музейная Москва онлайн». Напомним, Достоевский был любимым писателем художника. В своих картинах он воплощал сюжеты из его романов и повестей.

18 сентября в библиотеке №180 имени Федорова откроется цикл лекций «Сокровенные страницы Достоевского». В этот же день в библиотеке пройдет семинар под название «Как читать Достоевского?». Кроме того, с 24 по 26 сентября библиотеки центра столицы проведут краеведческий форум «Москва FEST». Он будет посвящен периоду жизни Достоевского, связанному с Москвой, где классик родился и рос до 16 лет.

А одно из самых заметных мероприятий октября – проект «ДостоФест» – пройдет в библиотеке №18 имени Жуковского. 6 октября жителей столицы в компании с гидом смогу отправиться в путешествие по памятным местам Федора Михайловича в Москве.