Около 1,8 трлн руб. вложено в новостройки Москвы по новой схеме

Сумма вложений покупателей в новую недвижимость в российской столице по схеме проектного финансирования достигла почти 1,8 триллиона рублей. Именно такие средства на данный момент находятся на счетах эскроу в уполномоченных банках. Такую статистику привёл заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, в общей сложности по новой схеме долевого строительства подписано 136 600 договоров долевого участия. Одновременно по старой схеме остаются заключёнными 16 660 ДДУ на сумму 289 миллиардов рублей.

Средства дольщиков, которые размещены на эскроу-счетах, идут на приобретение как жилья, так и нежилых помещений. Речь идёт, в частности, о машино-местах, кладовках, апартаментах. Это уточнила председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.