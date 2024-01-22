Около 100 км дорог построят в Москве в течение года
Около 100 километров дорог и свыше 30 транспортных сооружений построят в российской столице в течении года. Такие планы озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он выступил на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Среди запланированных к сдачи в эксплуатацию объектов значатся мосты, эстакады, тоннели. Кроме того, будут готовы 16 новых внеуличных пешеходных переходов.
В текущем году планируется закончить строительство участка Московского скоростного диаметра за пределами Московской кольцевой автодороги. Данный отрезок соединят с автодорогой «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». Будет также завершено строительство Южной рокады и закончена реконструкция развязок с МКАД.
Начиная с 2011 года на 24% увеличилась протяженность дорожной сети. За это время построено 1360 километров дорог и 429 искусственных сооружений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru