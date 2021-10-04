Охотникам Подмосковья напомнили о самом опасном звере

В Подмосковье начался сезон охоты. О том, что может грозить охотникам в лесах Московской области, рассказал специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш.



«Нужно помнить, что в Подмосковье всё больше медведей. И при загонной охоте вполне можно встретить медведя, что несёт опасность для охотника», - отметил охотник. По его словам, для человека также опасны контакты с крупными копытными, из них наибольшую угрозу несет кабан. Специалист объяснил, что взрослый самец весит около 150 килограммов, он быстро бегает и у него острые клыки.