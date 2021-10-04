Охотникам Подмосковья напомнили о самом опасном звере
В Подмосковье начался сезон охоты. О том, что может грозить охотникам в лесах Московской области, рассказал специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш.
«Нужно помнить, что в Подмосковье всё больше медведей. И при загонной охоте вполне можно встретить медведя, что несёт опасность для охотника», - отметил охотник. По его словам, для человека также опасны контакты с крупными копытными, из них наибольшую угрозу несет кабан. Специалист объяснил, что взрослый самец весит около 150 килограммов, он быстро бегает и у него острые клыки.
«Если на пути кабана будет стоять человек, то он его просто поломает. А если в природе встретятся кабан и медведь, то медведь, скорее всего, уйдёт. Кабан – это грозная сила», - цитирует охотника «Радио 1».
Латыш напомнил, что охота всегда несет в себе высокий уровень риска. Он рекомендовал прислушиваться к егерям и следовать установленным правилам, чтобы избежать несчастных случаев.
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