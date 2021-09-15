Охотник рассказал, как избежать нападения медведя

Каждый год в России от нападений медведей гибнет около 10-15 человек. Как обезопасить себя от нападения хищника, рассказал главный редактор сайта «Охотники.ру» Александр Лисицын.



Охотник напомнил, что медведь боится громких звуков, а также не любит запах дыма. «При встрече зверя в лесу нужно прежде всего обозначить себя громким криком, пением, курением сигарет, не хочу пропагандировать это, но запах дыма или сигареты может отпугнуть зверя», - подчеркнул Лисицын.

Эксперт подчеркнул, что самую большую опасность представляет медведица с медвежатами, к детенышам нельзя приближаться. Он добавил, что к людям обычно подходят «молодые и дурные» звери, и посоветовал не бежать от медведя, поскольку он погонится за своей жертвой. «Медведь зачастую не помнит, что он хищник, а если вы от него побежите, он об этом вспомнит», - пояснил охотник в эфире «Радио 1».

Лисицын отметил, что популяция бурых медведей в России быстро увеличивается. Виной этому снижение охотничьего интереса к медведю. По его мнению, медведи перестал бояться людей.