Охотившегося на собак амурского тигра переселили в Приморье

Сначала он был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр». После того, как выяснилось, что он здоров и не ранен, его 4 февраля переместили в естественную среду обитания с хорошей кормовой базой в малонаселенной местности Красноармейского района Приморского края.

В Минприроды отметили, что так как процесс релокации хищника очень неприятен для животного, то, как правило, «особь больше никогда не провоцирует конфликтных ситуаций».

Ранее частные владельцы принесли пятимесячную тигрицу с переломанными лапами в зоопарк в Нижнем Новгороде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



