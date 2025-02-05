Охотившегося на собак амурского тигра переселили в Приморье

Специалисты переселили самца амурского тигра, который был отловлен после нападений на собак на юге Приморья, в малонаселенную местность в центральной части региона. Об этом сообщило краевое минприроды.

Уточняется, что животное было отловлено специалистами охотнадзора и национального парка «Земля леопарда» 2 февраля в селе Барабаш, так как хищник задирал собак.

Прокуратура Приморья начала проверку по факту обнаружения погибшего амурского тигра

Сначала он был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр». После того, как выяснилось, что он здоров и не ранен, его 4 февраля переместили в естественную среду обитания с хорошей кормовой базой в малонаселенной местности Красноармейского района Приморского края.

В Минприроды отметили, что так как процесс релокации хищника очень неприятен для животного, то, как правило, «особь больше никогда не провоцирует конфликтных ситуаций».

Ранее частные владельцы принесли пятимесячную тигрицу с переломанными лапами в зоопарк в Нижнем Новгороде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: pixabay.com
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