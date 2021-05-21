Ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлили до 12 июля

Ограничения из-за распространения коронавируса в Санкт-Петербурге продлены до 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Отмечается, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующие изменения в постановление о мерах по противодействию COVID-19.

Ранее ограничения в городе были введены до 30 мая.

Резкий прирост новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге зафиксировали после майских каникул. За первую неделю после долгих выходных число новых заражений выросло на 3,5%, госпитализаций — на 27%. Позже стало известно, что в городе дополнительно развернут более 400 коек для COVID-больных.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 815 случаев коронавируса, сообщает «Свободная пресса».

