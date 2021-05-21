Ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлили до 12 июля
Ограничения из-за распространения коронавируса в Санкт-Петербурге продлены до 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Отмечается, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующие изменения в постановление о мерах по противодействию COVID-19.
Ранее ограничения в городе были введены до 30 мая.
Резкий прирост новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге зафиксировали после майских каникул. За первую неделю после долгих выходных число новых заражений выросло на 3,5%, госпитализаций — на 27%. Позже стало известно, что в городе дополнительно развернут более 400 коек для COVID-больных.
За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 815 случаев коронавируса, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
- Ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлили до 12 июля
- Голикова назвала число государств, куда поставляется российская вакцина «Спутник V»
- Российские хоккеисты стартовали на чемпионате мира с драматичной победы над Чехией
- Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко
- Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом
- Дуров удалил свою страницу в Facebook
- Лавров сравнил США и Прибалтику с дворовыми хулиганами
- Суд оставил Медведчука под домашним арестом
- Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности
- Илон Маск выступил за усиление диалога между РФ и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru