Одуванчики легче Сечина! Гнев главы Башкирии из-за пыльцы вызвал вопросы
Наталья Зубаревич перечислила НСН проблемы республики, которые требуют первоочередного решения, помимо сорняков.
Пока Глава Башкирии Радий Хабиров требует от мэра Уфы Сергея Грекова запретить цветение одуванчиков, в регионе остаются нерешенными гораздо более острые проблемы, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич.
Ранее Хабиров жестко раскритиковал уборку столицы республики. Его гнев, в частности, вызвали пыль и разлетающиеся семена одуванчиков. «А это аллерген сильнейший, дети страдают. Сделайте, чтобы пыль не летала и одуванчики не расцветали», - поручил губернатор.
«Это заявление меня поразило, оно более чем странное. Во-первых, мы еще не вышли из кризиса безработицы, вызванного эпидемией коронавируса. Показатель сокращается, но не так быстро, как хотелось бы. Во-вторых, надо налаживать систему социальной защиты по адресным критериям. Это задача федеральных властей, но и регион в этом должен участвовать. В третьих, Башкирии медленно переводят налоги от «Роснефти», может в этом плане также надо поработать активнее. Однако, видимо, одуванчики легче, чем глава компании Игорь Сечин», - отметила Зубаревич.
По ее словам, об эффективности Хабирова в качестве главы Башкирии пока трудно судить, он занял этот пост в сентябре 2019 года, и вскоре началась пандемия коронавируса, которая наложила свой отпечаток на действия властей всех уровней.
«Год пандемии – экстремальный, когда будет поспокойнее, посмотрим, насколько Радий Хабиров справляется со своими обязанностями, как его команда работает с бюджетом, с бизнесом. Но пока одуванчики очень сильно удивили», - подчеркнула политолог.
Вице-мэр Уфы Марат Гайфуллин, курирующий вопросы ЖКХ, которому глава Башкирии устроил разнос, был назначен на должность 25 мая. Обращаясь к мэру города Сергею Грекову, Хабиров заявил, что если ситуация не изменится, вице-мэр «ещё неделю поработает и будет искать другое место работы».
Губернатор дал жилищно-коммунальному блоку администрации города неделю для того, чтобы решить все вопросы с уборкой территории. По словам Радия Хабирова, столица четырехмиллионной республики должна благоухать и быть абсолютно чистой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- СМИ: Пензенский экс-губернатор Белозерцев заключил сделку со следствием
- В МИД Китая ответили на данные об искусственном происхождении COVID-19
- Бутина стала победительницей праймериз ЕР от Кировской области
- Россияне будут получать шенгенскую визу по новыми правилам
- Зидан рассказал, почему ушел из «Реала»
- В России автоматизируют процесс проверки домашних заданий школьников
- В МИД рассказали, как «Северный поток-2» повлияет на поставки газа через Украину
- Франция и Швеция потребовали проверить информацию о слежке США за политиками ЕС
- Лайнер Ryanair посадили в Берлине из-за сообщения о минировании
- В России за сутки диагностировали 8 475 случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru