Одуванчики легче Сечина! Гнев главы Башкирии из-за пыльцы вызвал вопросы

По ее словам, об эффективности Хабирова в качестве главы Башкирии пока трудно судить, он занял этот пост в сентябре 2019 года, и вскоре началась пандемия коронавируса, которая наложила свой отпечаток на действия властей всех уровней.

«Год пандемии – экстремальный, когда будет поспокойнее, посмотрим, насколько Радий Хабиров справляется со своими обязанностями, как его команда работает с бюджетом, с бизнесом. Но пока одуванчики очень сильно удивили», - подчеркнула политолог.

Вице-мэр Уфы Марат Гайфуллин, курирующий вопросы ЖКХ, которому глава Башкирии устроил разнос, был назначен на должность 25 мая. Обращаясь к мэру города Сергею Грекову, Хабиров заявил, что если ситуация не изменится, вице-мэр «ещё неделю поработает и будет искать другое место работы».

Губернатор дал жилищно-коммунальному блоку администрации города неделю для того, чтобы решить все вопросы с уборкой территории. По словам Радия Хабирова, столица четырехмиллионной республики должна благоухать и быть абсолютно чистой.

