Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 320 автомобилей

Очередь вновь образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, утром в субботу у переправы скопилось более 300 автомобилей. Об этом сообщает в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

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«08:00. В очереди со стороны Тамани находится 320 транспортных средств. Время ожидания более часа», — указано в сообщении.

При этом затруднений в движении со стороны Керчи нет.

Между тем в Минобороны сообщили, что большие десантные корабли ВМФ России «Калининград» и «Оленегорский горняк» начали перевозку транспорта через Керченский пролив, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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