Обязательную вакцинацию вводят в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил обеспечить вакцинацию всех работников органов исполнительной власти региона, а также сотрудников подведомственных им организаций, за исключением лиц, имеющих противопоказания, а также лиц, имеющих антитела, сообщает пресс-служба областного правительства.

По итогам заседания регионального оперштаба также рекомендовано обеспечить вакцинацию всех своих работников федеральным органам власти и органам местного самоуправления.

Кроме того Бочаров поручил максимально ограничить проведение массовых мероприятий, оперативно развернуть на территории Волгоградской области дополнительный инфекционный коечный фонд в объёме 1000 коек, активизировать работу по вакцинации жителей Волгоградской области от коронавируса, усилить контроль за соблюдением масочного режима и уделить дополнительное внимание гражданам, прибывающим или возвращающимся в регион из субъектов РФ со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

«Ещё раз обращаюсь к жителям Волгоградской области... только вакцинирование способно остановить пандемию коронавирусной инфекции», - резюмировал губернатор Андрей Бочаров.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram заявил, что с 1 августа 2021 года на курорты Кубани смогут попасть только туристы с сертификатом о вакцинации, сообщает Ura.ru.

