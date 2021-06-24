Обязательную вакцинацию вводят в Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил обеспечить вакцинацию всех работников органов исполнительной власти региона, а также сотрудников подведомственных им организаций, за исключением лиц, имеющих противопоказания, а также лиц, имеющих антитела, сообщает пресс-служба областного правительства.
По итогам заседания регионального оперштаба также рекомендовано обеспечить вакцинацию всех своих работников федеральным органам власти и органам местного самоуправления.
Кроме того Бочаров поручил максимально ограничить проведение массовых мероприятий, оперативно развернуть на территории Волгоградской области дополнительный инфекционный коечный фонд в объёме 1000 коек, активизировать работу по вакцинации жителей Волгоградской области от коронавируса, усилить контроль за соблюдением масочного режима и уделить дополнительное внимание гражданам, прибывающим или возвращающимся в регион из субъектов РФ со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.
«Ещё раз обращаюсь к жителям Волгоградской области... только вакцинирование способно остановить пандемию коронавирусной инфекции», - резюмировал губернатор Андрей Бочаров.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram заявил, что с 1 августа 2021 года на курорты Кубани смогут попасть только туристы с сертификатом о вакцинации, сообщает Ura.ru.
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