Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Алтайском крае
Обязательную вакцинацию отдельных групп граждан от COVID-19 ввели в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сообщении говорится, что постановление главного государственного санврача края касается работников торговли, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, финансовых учреждений, транспорта и такси.
Кроме того, прививку от коронавируса следует сделать сотрудникам предприятий санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения, а также государственным и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления, полиции, Росгвардии, МЧС, МФЦ.
Планируется привить не менее 60% работников, которые должны получить первый компонент вакцины до 22 августа, а вторую - не позднее 19 сентября.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первую дозу вакцины от коронавируса в России получили около 35 миллионов человек, сообщает RT.
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