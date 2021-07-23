Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Алтайском крае

Обязательную вакцинацию отдельных групп граждан от COVID-19 ввели в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что постановление главного государственного санврача края касается работников торговли, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, финансовых учреждений, транспорта и такси.

Кроме того, прививку от коронавируса следует сделать сотрудникам предприятий санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения, а также государственным и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления, полиции, Росгвардии, МЧС, МФЦ.

Планируется привить не менее 60% работников, которые должны получить первый компонент вакцины до 22 августа, а вторую - не позднее 19 сентября.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первую дозу вакцины от коронавируса в России получили около 35 миллионов человек, сообщает RT.

