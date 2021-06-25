Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут ещё восемь регионов РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация работников ряда сфер является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

По её словам, в настоящее время подобные требования действуют уже в 10 регионах России, а с 28 июня обязательную вакцинацию для ряда работников введут еще в восьми регионах страны.

В каких именно регионах будет введена обязательная вакцинация Попова не уточнила.



Ранее в Роскачестве заявили, что в России резко выросло число случаев мошенничества, связанных с фальшивыми сертификатами о вакцинации, сообщает Ura.ru. В частности, Роскомнадзор заблокировал более 150 сайтов, торговавших данными документами.

