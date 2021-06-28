Обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Забайкалье
Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции вводят в Забайкальском крае, требование касается работников ряда социальных сфер. Об этом на оперативном заседании регионального правительства сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.
Отмечается, что решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19 в крае, которая в июне увеличилась в четыре раза по сравнению с маем. Под требование об обязательной вакцинации попадают 113 тысяч человек.
«Это работающие в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания населения, торговли, общественного питания, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления услуг культуры, досуга и спорта», — цитирует Лапу ТАСС.
Указанные категории граждан должны пройти первый этап вакцинирования до 27 июля, второй — до 28 августа, отмечает телеканал «360».
В Забайкальском крае подтверждено 46 119 случаев заражения COVID-19, 43 140 человек выздоровели, 882 пациента умерли. Для жителей региона действует масочный режим, запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.
Ранее обязательную вакцинацию для граждан, чья работа подразумевает контакты с большим числом людей, ввели в Брянской области, напоминает РИА ФАН. Также вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий населения ввели в Хакасии, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 538 / сут.
Умерли
133 тыс.+599 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 728 / сут.
- Российские работодатели оценили вероятность повышения зарплаты сотрудникам
- Япония ужесточит ограничения для ряда стран во время Олимпиады
- Вирусолог назвал условие победы над вспышкой COVID-19 в России
- Лавров вспомнил о «понятиях» и «лихих девяностых»
- Обязательное ношение масок на улицах отменили в Италии
- TikTok признали лидером по распространению контента о суициде
- Обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Забайкалье
- На Украине пригрозили отбирать купленные россиянами земельные участки
- Греция ужесточит правила въезда для российских туристов
- Ученый из Китая назвала возможную причину появления COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru