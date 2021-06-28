Обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Забайкалье

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции вводят в Забайкальском крае, требование касается работников ряда социальных сфер. Об этом на оперативном заседании регионального правительства сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.

Отмечается, что решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19 в крае, которая в июне увеличилась в четыре раза по сравнению с маем. Под требование об обязательной вакцинации попадают 113 тысяч человек.

«Это работающие в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания населения, торговли, общественного питания, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления услуг культуры, досуга и спорта», — цитирует Лапу ТАСС.

Указанные категории граждан должны пройти первый этап вакцинирования до 27 июля, второй — до 28 августа, отмечает телеканал «360».

В Забайкальском крае подтверждено 46 119 случаев заражения COVID-19, 43 140 человек выздоровели, 882 пациента умерли. Для жителей региона действует масочный режим, запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

Ранее обязательную вакцинацию для граждан, чья работа подразумевает контакты с большим числом людей, ввели в Брянской области, напоминает РИА ФАН. Также вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий населения ввели в Хакасии, отмечает RT.

