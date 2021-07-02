Обязательная вакцинация введена в Хабаровском крае
Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Хабаровском крае для отдельных категорий жителей. До конца лета должно быть привито не менее 60%, объявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
При этом на прошлой неделе в Хабаровском крае из-за высокого спроса и нехватки препарата была приостановлена вакцинация от коронавируса первым компонентом. Основной спрос на вакцину отмечен в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
С сегодняшнего дня в Хабаровском крае также вступает в силу ряд новых ограничений, цель которых – сдержать темпы распространения новой инфекции. В частности, массовые мероприятия различного характера в очном формате разрешены с числом участников не более 10 человек.
Кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры продолжат принимать зрителей но с половинной загрузкой залов. В обычном режиме продолжат работать учреждения спорта, включая фитнес-центры и бассейны. Официальные соревнования разрешены с числом участников не более 100 человек.
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