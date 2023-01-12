Объявлено место похорон первого президента Башкирии Рахимова

Похороны первого президента Башкирии Муртазу Рахимова состоятся на Мусульманском кладбище столицы республики в пятницу, 13 января. Церемония прощания будет организована в государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе, информирует пресс-служба главы субъекта федерации.

О смерти Муртазы Рахимова на 89 году жизни стало известно накануне вечером. С 09:00 до 12:00 проститься с первым после развала СССР руководителем Башкирии сможет любой желающий. Затем начнется траурный митинг. Прощальные мероприятия будут транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Муртаза Рахимов занимал пост председателя Верховного Совета Башкирской АССР с 7 апреля 1990 по 24 декабря 1993 года. Президентом республики он был с 25 декабря 1993 по 15 июля 2010 года.

