Обвиняемому в вымогательстве экс-главе СК по Кузбассу дали 10 лет колонии
Бывшего начальника следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина приговорили к 10 годам лишения свободы по делу об акциях «Разрез "Инской». Об этом сообщает ТАСС.
Под данным агентства, Центральный районный суд Кемерова признал Калинкина виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и получении взятки. Экс-глава регионального СК проведет 10 лет в колонии строгого режима и будет обязан выплатить штраф в размере 8 млн рублей. Кроме того, Калинкина лишили звания генерал-майора юстиции и права занимать должности на госслужбе сроком на четыре года.
Дело о вымогательстве акций АО «Разрез "Инской"» возбудили в 2016 году, по нему проходят бывшие подчиненные Калинкина Сергей Крюков и Артемий Шевелев, экс-заместители губернатора Кузбасса Алексей Иванов и Александр Данильченко, экс-начальница департамента административных органов Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин. По данным следствия, фигуранты вымогали у бизнесмена Антона Цыганкова 51% акций предприятия, незаконно возбудив против него дело о злоупотреблении полномочиями. Позже Цыганкова вынудили передать акции в пользу Щукина.
За покровительство Калинкин в 2012 году получил от Щукина взятку в виде автомобиля BMW X5 стоимостью более 4 млн рублей. В 2014-м бизнесмен передал ему еще один такой же автомобиль стоимостью 6,5 млн рублей.
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