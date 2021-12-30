Обвиняемому в вымогательстве экс-главе СК по Кузбассу дали 10 лет колонии

Под данным агентства, Центральный районный суд Кемерова признал Калинкина виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и получении взятки. Экс-глава регионального СК проведет 10 лет в колонии строгого режима и будет обязан выплатить штраф в размере 8 млн рублей. Кроме того, Калинкина лишили звания генерал-майора юстиции и права занимать должности на госслужбе сроком на четыре года.

Дело о вымогательстве акций АО «Разрез "Инской"» возбудили в 2016 году, по нему проходят бывшие подчиненные Калинкина Сергей Крюков и Артемий Шевелев, экс-заместители губернатора Кузбасса Алексей Иванов и Александр Данильченко, экс-начальница департамента административных органов Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин. По данным следствия, фигуранты вымогали у бизнесмена Антона Цыганкова 51% акций предприятия, незаконно возбудив против него дело о злоупотреблении полномочиями. Позже Цыганкова вынудили передать акции в пользу Щукина.

За покровительство Калинкин в 2012 году получил от Щукина взятку в виде автомобиля BMW X5 стоимостью более 4 млн рублей. В 2014-м бизнесмен передал ему еще один такой же автомобиль стоимостью 6,5 млн рублей.

