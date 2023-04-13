Объем ввода жилья по реновации в первом квартале 2023 года вырос в полтора раза
В первом квартале 2023 года объем ввода нового жилья по программе реновации увеличился более чем в полтора раза. Об этом рассказал ТАСС руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что 1 января ввели в эксплуатацию 19 новостроек площадью почти 378 тысяч «квадратов». По словам Загрутдинова, в них располагаются свыше 6,5 тысячи квартир. Он указал, что в новые квартиры могут переехать еще около 13 тысяч участников программы реновации.
Так, за три месяца 2023 года лидерами по вводу недвижимости при реализации программы стали Южный и Северный административные округа столицы. Загрутдинов отметил, что в каждом из них сдали по четыре дома.
Руководитель столичного департамента также подчеркнул, что за аналогичный период прошлого года были введены в эксплуатацию 11 домов.
Кроме того, Загрутдинов рассказал, что с 1 января по 31 марта этого года почти три тысячи семей получили ключи от квартир по реновации. Он добавил, что по итогам 2023 года хотят начать переселение 47 тысяч жителей столицы.
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