Новым главой Тюмени назначили Максима Афанасьева

Депутаты Тюменской городской Думы выбрали главой Тюмени бывшего мэра Тобольска Максима Афанасьева. Об этом объявила председатель счетной комиссии Елена Бойко, передает ТАСС.

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За Афанасьева проголосовал 31 парламентарий из 32.

«Таким образом по итогам тайного голосования кандидатура Афанасьева набрала требуемое количество голосов», — подчеркнула Бойко.

Как отметил глава Тюменской области Александр Моор, новый градоначальник приступит к исполнению обязанностей с 1 июля.

Ранее дума Тюмени досрочно освободила от должности предыдущего мэра города Руслана Кухарука. Экс-градоначальник получил предложение стать главой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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