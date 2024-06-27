Новым главой Тюмени назначили Максима Афанасьева
Депутаты Тюменской городской Думы выбрали главой Тюмени бывшего мэра Тобольска Максима Афанасьева. Об этом объявила председатель счетной комиссии Елена Бойко, передает ТАСС.
За Афанасьева проголосовал 31 парламентарий из 32.
«Таким образом по итогам тайного голосования кандидатура Афанасьева набрала требуемое количество голосов», — подчеркнула Бойко.
Как отметил глава Тюменской области Александр Моор, новый градоначальник приступит к исполнению обязанностей с 1 июля.
Ранее дума Тюмени досрочно освободила от должности предыдущего мэра города Руслана Кухарука. Экс-градоначальник получил предложение стать главой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru