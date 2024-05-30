Путин предложил мэру Тюмени возглавить ХМАО
Президент Владимир Путин встретился с мэром Тюмени Русланом Кухаруком и предложил ему возглавить Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. Об этом сообщает РИА Новости.
В четверг губернатор ХМАО Наталья Комарова, возглавлявшая регион с 2010 года, заявила об уходе в отставку.
На встрече с Кухаруком Путин подчеркнул, что чиновник, всю жизнь проработавший в Тюмени, родился в Югре.
«Дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени, главы администрации города. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ», — указал президент.
Глава государства пожелал Кухаруку удачи и успехов на посту губернатора.
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