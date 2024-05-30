Путин предложил мэру Тюмени возглавить ХМАО

В четверг губернатор ХМАО Наталья Комарова, возглавлявшая регион с 2010 года, заявила об уходе в отставку.

На встрече с Кухаруком Путин подчеркнул, что чиновник, всю жизнь проработавший в Тюмени, родился в Югре.

«Дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени, главы администрации города. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ», — указал президент.

Глава государства пожелал Кухаруку удачи и успехов на посту губернатора.

