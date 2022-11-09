Новый способ посола рыбы запатентуют российские учение

Научные сотрудники Атлантического филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (Калининград) разработали новый способ посола рыбы с пониженным содержанием хлористого натрия. Об этом сообщили в пресс-службе института.

«Ученые лаборатории общей технологии АтлантНИРО разработали новый способ посола рыбы не случайно. Исследования прошли в рамках прикладных научных исследований по государственному заданию на разработку новых технологий и научно-обоснованных технических требований к производству безопасной и качественной продукции из водных биоресурсов. Речь шла о том, чтобы в посоленной рыбе было как можно меньше соли - хлористого натрия», - уточнили в институте.

Как отмечает телеграм-канал «Радиоточка НСН», для большинства людей в России суточное поступление соли примерно в 2-3 раза больше рекомендованного уровня. Соленая рыба является популярным продуктом и при этом имеет содержание соли на уровне 5-6%, что, практически, составляет рекомендуемую суточную норму при употреблении 100 граммов рыбы. Калининградские ученые установили опытным путем, что наиболее приемлемая соленость рыбы должна быть на уровне 3-3,5%.

«С учетом этих данных в лаборатории разработан способ посола, обеспечивающий внесение в рыбу не более 2% хлористого натрия. При этом продукт сохраняет выраженный соленый вкус, так как часть ионов натрия заменена другими безопасными макроэлементами. Одним словом, человек при употреблении такой соленной рыбы не должен чувствовать, что в ней мало хлористого натрия. Секрет способа в наборе новых пищевых заменителей», - пояснили сотрудники института.

Уточняется, что этот патент будет интересен, в основном, только в России, где соленая рыба является одним из самых популярных продуктов. Однако сегодня Всемирная Организация Здравоохранения ставит цель по глобальному сокращению потребления соли на 30% с последующим доведением суточного потребления до 5 г. Такой подход озвучен и в российской Стратегии формирования здорового образа жизни населения в части рационального питания.

