Новый пешеходный мост свяжет две набережные в центре Москвы

Новый пешеходный мост свяжет две набережные в центре российской столицы - Пресненскую и Тараса Шевченко. Протяженность объекта составит 300 метров, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он уточнил, что пешеходная зона будет обустроена в рамках работ на Дорогомиловском мосту, который уже возведён. Теперь у него появится новый уровень, который и будет связан с действующей инфраструктурой города, пояснил Бочкарёв.

В рамках проекта уже утверждена планировка территории, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По её словам, один из спусков нового объекта будет проходить вглубь городской среды, по направлению к станции МЦД-1 «Тестовская». Окружающую территорию там благоустроят.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый мост улучшить доступность сразу нескольких важных городских объектов. Среди них — «Москва-Сити» и театр «Мастерская П.Н. Фоменко», а также пять станции метро, МЦК и МЦД.



