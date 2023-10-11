Новый пешеходный мост свяжет две набережные в центре Москвы
Новый пешеходный мост свяжет две набережные в центре российской столицы - Пресненскую и Тараса Шевченко. Протяженность объекта составит 300 метров, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Он уточнил, что пешеходная зона будет обустроена в рамках работ на Дорогомиловском мосту, который уже возведён. Теперь у него появится новый уровень, который и будет связан с действующей инфраструктурой города, пояснил Бочкарёв.
В рамках проекта уже утверждена планировка территории, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По её словам, один из спусков нового объекта будет проходить вглубь городской среды, по направлению к станции МЦД-1 «Тестовская». Окружающую территорию там благоустроят.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый мост улучшить доступность сразу нескольких важных городских объектов. Среди них — «Москва-Сити» и театр «Мастерская П.Н. Фоменко», а также пять станции метро, МЦК и МЦД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru