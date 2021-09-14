Новый курорт хотят построить в Крыму

Новый курортный город может появиться в Крыму. Его предполагается возвести с нуля на западе полуострова, где есть много свободной земли. В сезон он сможет принимать до 50 тысяч отдыхающих.

О таких планах сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, строительство будет вестись за счёт инвесторов, которые уже выразили заинтересованность новым проектом.

В качестве возможного места Аксёнов назвал Сакский район. Как уточнил глава республики, будет создано более 10 тысяч единиц номерного фонда. На данный момент идёт разработка технико-экономического обоснования проекта.

Ранее власти Крыма анонсировали создание на западе полуострова нового туристического кластера Новая Евпатория. Там предполагается построить бизнес-инфраструктуру, отели, круглогодичный аквапарк.

