Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в районе Измайлово
На городские торги выставили право на размещение некапитального объекта спортивного назначения на востоке столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.
Он отметил, что инвесторов приглашают к участию в аукционе. С победителем будет подписан договор на три года, в пользование передадут участок площадью свыше 47 тысяч «квадратов».
Участок располагается на Измайловском шоссе, недалеко от станции метро «Партизанская». Победитель аукциона сможет выбрать функциональное назначение будущего сооружения из перечня видов объектов спортивного назначения, который утвержден Москомспортом.
Так, подать заявку на участие в торгах можно до 19 января 2024 года. Онлайн-аукцион будет проходить 23 января на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на площадке, а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Москва является городом, который развивает предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Вся необходимая информация о лотах публикуется в разделе «Имущество от города».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru