Новый дом по программе реновации появится на севере Москвы в 2025 году

Новый дом для переселения москвичей в рамках программы реновации появится в Дмитровском районе (САО) по адресу: Лобненская улица, з/у 9А, корпус 23. Сейчас на объекте ведутся монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована. Сдача новостройки в эксплуатацию ожидается в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасады односекционного здания с подземным паркингом облицуют фиброцементными панелями. На них появятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

Из 153 квартир (31 однокомнатной, 90 двухкомнатных и 32 трехкомнатных) три предназначены для маломобильных москвичей — в них расширят дверные проемы и коридоры и разместят специальную сантехнику. Во всех жилых помещениях выполнят готовую улучшенную отделку, соответствующую столичным стандартам реновации.

На нежилом первом этаже разместятся офисы, технические помещения и объекты инфраструктуры. В вестибюле жилой части появятся колясочная, почтовые ящики и кладовая для инвентаря. Два лифта грузоподъемностью 1000 кг и один грузоподъемностью 400 кг оборудуют тактильными и визуальными средствами информациями.

В новом доме предусмотрены системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также видеонаблюдение и пожарная сигнализация.

Кроме того, строители благоустроят и озеленят придомовую территорию.

