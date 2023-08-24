Новый дом по программе реновации появится на севере Москвы в 2025 году
Новый дом для переселения москвичей в рамках программы реновации появится в Дмитровском районе (САО) по адресу: Лобненская улица, з/у 9А, корпус 23. Сейчас на объекте ведутся монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована. Сдача новостройки в эксплуатацию ожидается в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Фасады односекционного здания с подземным паркингом облицуют фиброцементными панелями. На них появятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.
Из 153 квартир (31 однокомнатной, 90 двухкомнатных и 32 трехкомнатных) три предназначены для маломобильных москвичей — в них расширят дверные проемы и коридоры и разместят специальную сантехнику. Во всех жилых помещениях выполнят готовую улучшенную отделку, соответствующую столичным стандартам реновации.
На нежилом первом этаже разместятся офисы, технические помещения и объекты инфраструктуры. В вестибюле жилой части появятся колясочная, почтовые ящики и кладовая для инвентаря. Два лифта грузоподъемностью 1000 кг и один грузоподъемностью 400 кг оборудуют тактильными и визуальными средствами информациями.
В новом доме предусмотрены системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также видеонаблюдение и пожарная сигнализация.
Кроме того, строители благоустроят и озеленят придомовую территорию.
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