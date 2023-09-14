Новый дом по программе реновации построили на юге Москвы

Новостройку по программе реновации сдали в эксплуатацию в Даниловском районе (ЮАО) по адресу: Дубининская улица, дом 69 А. Это уже четвертый дом, возведенный в районе в рамках программы реновации. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новый дом, состоящий из трёх монолитных секций, построен по индивидуальному проекту. Также здесь размещен подземный паркинг на 74 машино-места.

Трехслойные стеновые панели фасада здания облицованы кирпичом, на них разместились корзины для кондиционеров. Расположение секций в форме буквы «п» дало возможность сформировать полузакрытое дворовое пространство.

Во всех 311 квартирах (100 однокомнатных, 126 двухкомнатных и 85 трехкомнатных) предусмотрены остекленные лоджии. Готовая улучшенная отделка во всех жилых помещениях соответствует столичным стандартам реновации.

В вестибюле жилой части находятся колясочная, кладовая для инвентаря и почтовые ящики. Современные лифты грузоподъемностью 1000 кг и 400 кг оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.

Для удобства жильцов вход в здание, полы вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли, а площадки у входной группы вымостят плиткой с шероховатой поверхностью.

Также строители озеленили и благоустроили придомовую территорию.

