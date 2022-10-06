Новые школа и детский сад появятся на севере Москвы в 2023 году

Школа на 1100 мест и дошкольное образовательное учреждение на 350 мест будут построены в районе Молжаниновский в будущем году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Школа готова на 18%, в ней ведутся монолитные и отделочные работы, осуществляется устройство наружных инженерных сетей. Детский сад с бассейном построен на 21%, в нем закончено устройство монолитных конструкций. Строительные работы ведет АНО «РСИ».

По словам Загрутдинова, всего за счет бюджета сейчас строятся 34 объекта образования общей площадью 240 тысяч квадратных метров.

