Новости за ночь: Ученые обнаружили странные отложения в одной из рек на Камчатке

Он уточнил, что отложения имеют желто-коричнево-зеленый цвет, цвет воды также отличается от нормального, передает RT.

Ученые уже взяли пробы воды и грунта.

Ранее на побережье Камчатки произошла массовая гибель морских животных. Внимание к ситуации привлекли местные серферы, которые также заметили необычный цвет воды, сообщает телеканал «360».

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин накануне заявил, что не считает массовую гибель морских животных на Камчатке экологической катастрофой, потому что ни один человек не погиб. При этом ранее Минприроды Камчатки выложило в интернет видео чистого пляжа, за что подверглось обструкции в соцсетях. Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире НСН назвал «лукавством» заявления Минприроды Камчатского края в связи с ситуацией с гибелью животных в регионе.

