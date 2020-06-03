Новосибирское руководство оценило создание комфортной городской среды

Среди общественных пространств запланировано привести в порядок аллею боевой славы по проспекту Коммунистический в рабочем поселке Линево. Там будут устроены пешеходно-тропиночная сеть, освещение, а также установлены малые архитектурные формы.

Кроме того, запланировано обустроить парковую зону, зону отдыха и прогулок, культурно-развлекательную зону на улице Гагарина на станции Евсино. На этих территориях также устроят тротуары, установят освещение, водоотводные сети. Появятся скамейки и урны.

«Сегодня идет активное формирование комфортной среды. Весь механизм отлажен. Проектно-сметная документация для проведения торгов готова. Нигде нет срывов или задержек из-за проектно-сметной документации. Есть подрядчики, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны и выполняют работы очень качественно», – заявил Андрей Шимкив.

Председатель новосибирского Заксобрания также пообещал контролировать ход работ.

Первые лица области также побывали в парке микрорайона «Южный» Искитимского района, где сейчас идут ремонтные работы. На нынешний год там запланирован большой объем работ: устройство двух детских площадок с резиновым покрытием, парковки для автомобилей, площадки для выгула собак, монтаж электроосвещения, частичное устройство беговой дорожки, центральных аллей и прогулочных дорожек из брусчатки, установка лавочек и урн, поста охраны и модульного туалета.

В следующем году появится спортивная площадка с полем для мини-футбола. Будет также проведено озеленение.

«Наша обязанность – создать все условия для того, чтобы люди жили комфортно», – заявил спикер регионального парламента.

Андрей Шимкив также выразил надежду, что все работы будут выполнены в срок.

