Новая станция Московского метро «Потапово» откралась на юге Сокольнической линии
Новая станция Московского метрополитена «Потапово» открыта 5 сентября на Сокольнической линии – конечная на данный момент на юге ветки. Она будет обслуживать в значительной степени весь район Коммунарки - 150 тысяч жителей, а также значительную часть района Южное Бутово.
Как подчеркнул мэр российской столицы Сергей Собянин, таким образом, станция позволит разгрузить Бутовскую ветку подземки. «Потапово» стала первой наземной станцией метро Москвы, которая будет отапливаться. Для этих целей смонтировано специальное вентиляционное оборудование.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», перегон «Новомосковская – Потапово» протяженностью 2,1 км в основном проходит не под землей. В период после открытия «Потапово» будет принимать до 20 тысяч пассажиров в сутки. Согласно расчётам, к 2030 году пассажиропоток должен увеличиться в полтора раза - до 30 тысяч человек.
Название станции выбрали сами москвичи в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Общая протяженность Сокольнической линии метро теперь увеличилась до 45,4 километра.
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