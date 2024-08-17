Москвичи посетили строящиеся станции Троицкой линии метро

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» жители и гости столицы посетили экскурсии на строительные площадки объектов столичного метрополитена.

Так, желающие побывали на строящихся станциях «Новомосковская» и «ЗИЛ» Троицкой линии. Организовал экскурсии Градостроительный комплекс столицы.

На сегодняшний день станция «Новомосковская» будущей Троицкой ветки готова на 75%. «Новомосковская» станет первой станцией в ТиНАО, где можно будет совершить пересадку на другую линию метрополитена.

Станция «ЗИЛ» расположена в самом сердце активно развивающегося кластера на месте бывшего завода им. Лихачева. Станция станет конечной для новой Троицкой линии столичного метро. «ЗИЛ» обеспечит пассажиров пересадкой на будущую Бирюлевскую ветку метрополитена.

«Территория будущего. Москва 2030» – это форум-фестиваль, в рамках которого жителям и гостям Москвы демонстрируют главные инновации и достижения во всех сферах жизни города.

