Новая поликлиника в Щербинке приняла первых пациентов

Новая детско-взрослая поликлиника в Щербинке приняла первых пациентов. Открывшееся накануне медучреждение отвечает всем требованиям нового московского стандарта. Это современное здание площадью более 11 тысяч квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену — 500 взрослых и 250 детей. Об этом НСН сообщила главный врач Щербинской городской больницы Елена Лисицина. Также она рассказала о специалистах, которые ведут прием пациентов.

«В настоящее время работают 78 врачей. Это педиатры, врачи общей практики, а также профильные специалисты – офтальмологи, хирурги, неврологи, кардиологи, оториноларингологи, эндокринологи. В поликлинике открыто отделение здорового ребенка, массажный кабинет, помещение для кормления и взвешивания грудных детей», - отметила главврач.

Добавим, на каждом этаже для посетителей созданы зоны ожидания с кондиционерами, кулерами, телевизорами и мягкими диванами. Для детей оборудовали специальные игровые зоны.

Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Нагатинском Затоне

А накануне сообщалось, что в Красногорске Московской области начала работать поликлиника, в которой смогут получить медпомощь 45 тысяч местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Медучреждение было открыто на территории ЖК «Изумрудные холмы». Отмечается, что ближайшая взрослая поликлиника ранее находилась в пяти километрах от микрорайона, детский прием был на расстоянии 10 километров. В новой больнице будут работать все ключевые специалисты, а также служба неотложной помощи.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваМедицинаПоликлиники
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