Новая поликлиника в Щербинке приняла первых пациентов

Новая детско-взрослая поликлиника в Щербинке приняла первых пациентов. Открывшееся накануне медучреждение отвечает всем требованиям нового московского стандарта. Это современное здание площадью более 11 тысяч квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену — 500 взрослых и 250 детей. Об этом НСН сообщила главный врач Щербинской городской больницы Елена Лисицина. Также она рассказала о специалистах, которые ведут прием пациентов.

«В настоящее время работают 78 врачей. Это педиатры, врачи общей практики, а также профильные специалисты – офтальмологи, хирурги, неврологи, кардиологи, оториноларингологи, эндокринологи. В поликлинике открыто отделение здорового ребенка, массажный кабинет, помещение для кормления и взвешивания грудных детей», - отметила главврач.

Добавим, на каждом этаже для посетителей созданы зоны ожидания с кондиционерами, кулерами, телевизорами и мягкими диванами. Для детей оборудовали специальные игровые зоны.